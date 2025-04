Una mujer, al creer que el Gobierno hará dar una prenda vieja al comprar una nueva: "Cada uno hace con su dinero lo que quiere"

En una temporada de hace unos años de El Intermedio, Carmen Díaz, reportera del programa, paseó por Gran Vía para preguntar a los ciudadanos cuánto se habían comprado en rebajas.

"No necesito ni calcetines ni camisa, pero es venir aquí y ya sabes a lo que vienes", confesó una señora en el vídeo, donde una joven reconoció que no se podía contener a comprar en rebajas: "He comprado braguitas, tangas y una vela de vainilla. No debería comprar mucho pero las rebajas me pueden".

Por otro lado, un chico aseguró que aunque tenía más de 20 pares de zapatillas, prácticamente solo se ponía las que llevaba puestas en el reportaje: "Me pongo las más viejas y comidas de mierda". Por su parte, otra joven confesó que tenía dos armarios de dos puertas cada uno únicamente para "prendas de exterior".

Por último, El Intermedio quiso gastar una broma a los ciudadanos sobre el consumismo. ¿Qué harían si el Gobierno sacara una ley de consumo responsable en la que obligara a dar una prenda vieja cada vez que se compra una nueva? Aunque a algunos no les molestó la idea porque defendían que con tanto consumismo nos estábamos "cargando el planeta", una mujer aseguró que no le veía bien: "Es mi prenda, mi ropa, y yo puedo hacer con ella lo que me plazca".

"Creo que, al final y al cabo cada uno hace con su dinero lo que quiere y se lo gasta en lo que quiere", contestó, por otro lado, una joven, que destacó indignada que no veía lógico que cuando quisiera comprarse algo tuviera que entregar otra cosa que ya tuviera.

