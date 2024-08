"¿Se considera usted una persona ahorradora o 'manirrota'?", pregunta Thais Villas a una mujer de barrio rico en una nueva edición en El Intermedio de su sección 'Barrio rico, barrio obrero'. "'Manirrota', todo me gusta, todo me encanta, me encanta la moda, me encanta la ropa, me encantan las cosas de casa. [...] Me duermo pensando en qué me voy a comprar mañana", reconoce sin pelos en la lengua.

Su respuesta contrasta, y mucho, con la de una mujer de barrio obrero, que asegura que se recorre todos los supermercados para encontrar los productos más baratos y de ir a la peluquería, ni hablamos. Todo lo que ella ahorra (o mucho más) lo gasta la siguiente entrevistada. Su marido puede llegar a ganar 20.000 euros al mes, pero viven al día.

Para 20.000 euros los que se va a gastar un señor de barrio rico en un reloj instantes después de esta entrevista. "¿Y así me lo dice tan tranquilo?", alucina la reportera. Pero no gasta a lo loco. Tiene sus buenos 200.000 euros ahorrados. "Una despensita para caprichos". Y "el que venga atrás, que arree".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.