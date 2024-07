"Hemos oído al Gobierno hablar mil veces de la herencia recibida, pero ¿qué pasa con las herencias de los españoles?, ¿se hereda lo mismo en un barrio rico que en uno obrero? Para descubrirlo Thais Villas habló en una temporada pasada de El Intermedio con vecinas de ambos barrios. Una mujer de barrio obrero confesó que lo único que había heredado eran "los juanetes" de su madre: "Yo heredado niños y juanetes".

Por su parte, una mujer del mismo barrio desveló que no pretendía dejar ninguna herencia: "Pienso que dios me dé salud para gastármelo". "No pienso dejar nada a nadie, que se apañen", insistió la mujer, que afirmó que "por ganas" no quiere dejar nada: "A familia te digo de antemano que no".

Desde luego, una de las mujeres que más sorprendió a Thais Villas fue una vecina de barrio rico que le confesó que había heredado dinero de su padre y de su marido y, sobre todo, "un lazo que había regalado la reina María Victoria a mi abuela, porque era la profesora de idiomas del patio real". Pero, ¿y a nivel de impuestos?, ¿tuvieron que pagar muchos para poder heredar? Descubre sus respuestas en el vídeo principal de esta noticia.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.