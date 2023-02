En El Intermedio les gusta terminar la semana dedicándole unos minutos a la música y "celebrar el juernes como dios manda", espeta El Gran Wyoming, que da la bienvenida a su finde a ritmo de Muchachito Bombo Infierno, que interpreta en el plató del programa, y en riguroso directo, su tema 'La noche de los gatos'.

Además, en el vídeo principal de la noticia también puedes escuchar algunas anécdotas, como cuando colaboró con El Gran Wyoming: "Fue una maravilla. Un día en el que no me molestaron, por fin, las luces de los focos porque no he dado con alguien con tanta cabeza como tú". Puedes volver a escuchar su actuación en dándole al play al vídeo principal de la noticia.