GONZO ENTREVISTA A QUIEN DESTAPÓ GÜRTEL I THE VERY BEST OF EL INTERMEDIO

"Los 22 millones son una traición para todos los españoles por parte del PP"

En el 'The very best of El Intermedio' el programa recuerda el 'Día horríbilis del PP’, donde repasan el caso Gürtel. Gonzo entrevista a José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda y responsable de las grabaciones en las que Correa confiesa la entrega a Luis Bárcenas de 1.000 millones de pesetas.