Mikel Ayestaran, periodista y experto en Oriente Medio, conecta con El Intermedio para informar sobre la última hora del conflicto entre Hamás e Israel. Las familias de los rehenes están exigiendo a Benjamín Netanyahu priorizar la negociación a los ataques. El periodista no esta seguro de que la situación de los rehenes pueda hacer cambiar el rumbo del conflicto.

Como expone, en esta jornada los 239 rehenes que están en manos de Hamás han sido los protagonistas. Por un lado, los islamistas han publicado un vídeo en el que aparecen tres mujeres retenidas que han transmitido un mensaje muy directo. Como explica Ayestaran, "acusan a Netanyahu de ser el responsable del gran error de seguridad que ocurrió el siete de octubre y también le piden que negocie de una vez para conseguir su liberación". El periodista añade que al poco rato "el ejército nos ha informado a través de un comunicado la liberación de una soldado que estaba en manos de Hamás".

Además, se ha vivido un momento emotivo cuando los familiares de las tres mujeres han hablado para la prensa en Tel Aviv y han transmitido un mensaje importante, pero agridulce, ya que "tienen alegría por verlas con vida pero se sienten muy tristes porque no saben si volverán a verlas con vida". El periodista tiene dudas sobre si los rehenes van a marcar el devenir de la guerra ya que, como ha manifestado el primer ministro israelí, "es un momento para la guerra, no para un alto al fuego ya que esto supondría una victoria para Hamás". Esto, argumenta Ayestaran, "me parece complicado que se pueda producir un intercambio de prisioneros con el nivel de violencia que estamos viendo en estos momentos".