Raúl Pérez se convirtió en Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, e irrumpió en el plató de El Intermedio dispuesto a cerrar el programa. "Un chiringuito que tenéis montado únicamente para difamar, mancillar el honor de la presidenta autonómica de España, Isabel Díaz Ayuso", explicó el 'político'.

"Veo que sigue en su línea de tender puentes con la prensa", le dijo Wyoming. Y es que Rodríguez no solo amenazó al programa de laSexta, también envió mensajes a la BBC debido a la falta de noticias sobre Díaz Ayuso en el canal británico: "Hello, this is a mensaje for the BBC. Voy a cerrar your fucking chanel fucking rats. I'm gonna 'tritureit' you and make fish and chips".

'Rodríguez' no se quedó ahí y también envió un mensaje para Disney Channel: "Os voy a dejar sin muñequitos. Todo el planeta se dio cuenta de que 'La Bella y la Bestia' era una parodia de Isabel Díaz Ayuso y mi persona... esa historia la escribió Óscar Puente, si hasta sale la rosa del PSOE protegida por una campana".

Por último, el 'popular' se dirigió a 'La Gaceta del churrasco', "revista de referencia para los amantes de la barbacoa", afirmando que les iba a hacer "steak tartar". "Hay llegado a mis oídos que en esa redacción se ha faltado al respeto a Isabel Díaz Ayuso. Alguien aseguró que allí no os gusta la fruta", añadió.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.