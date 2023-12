Como cada día, Sandra Sabatés y El Gran Wyoming se encuentran en la mesa de El Intermedio y comparten un divertido momento antes de arrancar con la información. En esta ocasión, el presentador le preguntaba por qué no había un árbol de Navidad en el plató, a lo que la periodista le respondía que si quiere ambiente navideño, "ahora te enseño el belén que se ha montado en el Congreso".

Sin embargo, Sandra no se detiene ahí, y le transmite un mensaje de detrás de las cámaras: "Tienes un peinado muy especial, me dicen de realización, que tienes un brillo especial esta noche", comenta la presentadora. "Lo del monólogo no tiene por qué afectarte, sujétate y cíñete al texto, hazme el favor", le responde divertido su compañero en el vídeo sobre estas líneas.