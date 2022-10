Marc, un niño trans, y su madre Encarni hablan con Andrea Ropero en El Intermedio sobre todo el proceso que ha sufrido el niño desde que se dio cuenta de que era un chico y no una chica hasta ahora. "Era un niño con mucha ira y rabia guardada", explica su madre mientras Marc afirma que no sabía qué le pasaba y por qué estaba enfadado muchas veces: "Ahora ya no me pasa eso".

Además, Encarni insiste en que los niños cambien de identidad "no es una moda": "Cuantos más derechos hay, más se atreve la gente a salir de su armario". "Cuando la sociedad avanza y se avanza en derechos la gente se siente libre para decir quién es", resalta Encarni, que insiste en que "no va de modas": "Siempre ha habido niños y niñas trans que por no poder salir y hacerlo de mayores lo han hecho con más dificultades y sufriendo un camino de depresiones y frustración por no poder ser ellos mismos. Yo no quiero eso para mi hijo". "Mejorar el futuro para mí es importante, porque a mi hijo les va a tocar vivir cosas que sin una ley le será más complicado", defiende Encarni, que pide a los políticos que la ley trans salga adelante.