Una de las primeras consecuencias de la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática es la exhumación de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, en Sevilla. Aunque la Hermandad de la Macarena ha mostrado su predisposición a cumplir la norma, a pesar de llevar años postergándola, el hermano mayor, José Antonio Fernández, aseguraba esta semana que "nosotros no tenemos ningún problema con Queipo, quizás alguien lo tenga".

"Me sorprende que alguien tan cristiano no tenga ningún problema con una persona responsable de tantas muertes y que lanzaba estos mensajes", comenta El Gran Wyoming antes de dar paso a unas declaraciones reales de este militar franquista en las que justificaba las violaciones a las mujeres de republicanos asegurando que "por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. Se pueden escuchar al completo en el vídeo sobre estas líneas, donde Wyoming y Sandra Sabatés también analizan la negativa del PP a cambiar el nombre de la calle Caídos de la División Azul y la propuesta de Vox para declarar Bien de Interés Cultural los bienes franquistas afectados por la ley de Memoria Democrática, entre ellos la tumba de Queipo de Llano.