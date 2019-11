Una redactora de El Intermedio sale a la calle para un nuevo experimento: hacer creer a los ciudadanos que habrá que votar de nuevo. La razón, un fallo informático que ha provocado la pérdida de algunos votos.

¿Cómo ha reaccionado la calle ante la 'noticia'? "Me quedo en shock", afirma una mujer, mientras que otra ciudadana no da crédito a la información. "¿Otra vez a votar? Me quedo sin palabras", responde ante las cámaras de El Intermedio.

"¿En serio? ¿Otra vez? Tía... sí que iré a votar", apunta otro joven tras leer la noticia falsa creada por El Intermedio. Al conocer que se trata de una broma del programa todos respiran aliviados.