Esta Semana Santa, según El Gran Wyoming, "estamos cumpliendo con los preceptos católicos mejor que nunca". Y es que, como bien recuerda el presentador, la Semana Santa es una semana de "recogimiento", "y nunca hemos estado tan recogidos como ahora", con el confinamiento obligatorio por el coronavirus, añade

Ante la situación, Wyoming ha querido hacer una reflexión sobre el papel que la iglesia está teniendo esta festividad religiosa. Aunque puntualiza: "Con iglesia no me refiero a las parroquias de barrio que estarán atendiendo a los feligreses con las puertas abiertas".

Se refiere entonces al Vaticano, del que dice que se está "limitando a rezar". "Son muchos los que se preguntan si no puede hacer algo más, teniendo en cuenta que es uno de los estados más ricos del mundo. ¿No podría hacer alguna aportación de índole material?", se pregunta.

"No creo que se derrote al coronavirus rezando, pero no me hagáis caso que yo no tengo ni idea de ciencia", concluye Wyoming.

