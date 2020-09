Jordi Évole estrena este miércoles su película 'Eso que tú me das' sobre la última charla que tuvo con el cantante Pau Donés antes de que falleciese por un cáncer. El estreno será en cines, y no en laSexta donde el periodista acostumbraba a publicar sus entrevistas y programas.

Por eso, el presentador de El Intermedio le ha increpado: "¿Qué pasa, se le queda pequeña la pequeña pantalla y necesita verse en una gigante? Si con el tamaño que tienes cabes en una tablet", le ha dicho.

El periodista no se ha podido contener y tapándose la boca ha soltado: "Qué hijo de puta". Pero Wyoming se ha dado cuenta y ha contratacado con ironía: "Te ha salido redondo, como los futbolistas, pero si te tapas la boca habla bajo".

Évole le responde entonces que quiere "seguir los pasos de uno de mis actores de referencia, que protagonizo películas como 'Vivancos tres'", haciendo referencia a El Gran Wyoming.

Además, señala que no cree que sea la palabra "dureza" lo que defina el encuentro y considera que "es muy singular que alguien te llame a pocas semanas de morir para grabar una entrevista".

"La charla que se produce tienen momentos de mucha emoción pero también conseguimos reírnos. Es curioso ver como el publico se ríe en varios momentos de la película, hay ganas de mencionarse, pero a veces aparece incluso el humor negro", cuenta.

Pero en estos últimos meses Évole no solo ha grabado la película, también ha publicado el libro 'Confinados, historia de una pandemia que paralizó el mundo'. "Me puse a escribir y grabar cosas. Me podía haber tomado con más calma el confinamiento", ha explicado.