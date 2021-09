El Gran Wyoming ha intentado no hacer reír a Jordi Évole en toda la entrevista para que no le volviera a dar un ataque de cataplexia como la última vez que el presentador de lo de Évole estuvo en el plató de El Intermedio.

Finalmente, Wyoming no lo ha conseguido y Évole ha terminado con los brazos y la cabeza apoyados en la mesa mientras el presentador de El Intermedio intentaba despedir el programa sin éxito. "Jordi, me vas a joder el programa", afirmaba Wyoming mientras veía a su compañero, que no podía parar de reír. "Que entre el SAMUR", declaraba Wyoming mientras se levantaba y terminaba dándole unas palmadas en la espalda a Évole. Puedes ver el momento en el vídeo.

Évole se moja sobre el futuro de Koeman

En su entrevista en 'Lo verdadero de Évole', Évole ha 'desnudado' su alma con temas como la situación del Barça o los macrobotellones. Esto es lo que piensa del actual entrenador de su club: