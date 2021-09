Jordi Évole ha vuelto a sufrir un ataque de cataplexia en El Intermedio. Aunque El Gran Wyoming ha intentado no hacer reír al presentador de Lo de Évole para que no sufriera un episodio como la última vez que visitó el plató, finalmente, no lo ha podido evitar.

Évole ha terminado con los brazos y la cabeza apoyados en la mesa mientras el presentador de El Intermedio intentaba despedir el programa sin éxito. "Jordi, me vas a joder el programa", afirmaba Wyoming mientras veía a su compañero, que no podía parar de reír. "Que entre el SAMUR", declaraba Wyoming mientras se levantaba y terminaba dándole unas palmadas en la espalda a Évole. Puedes ver el momento en el vídeo.

Después de que el programa terminara, el propio Évole ha sido el encargado de lanzar un tranquilizador mensaje a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter. "Estoy bien. Wyoming me ha hecho el boca a boca. Todo controlado. ¡Un abrazo para todxs!", ha escrito el presentador de Lo de Évole como puedes leer en el siguiente tuit.