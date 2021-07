Esta temporada de El Intermedio ha tenido grandes momentos vividos en el plató. Por ejemplo el que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, donde El Gran Wyoming protagoniza un divertido momento al someterse a un reto: ser capaz de hablar de otros temas que no tengan que ver con Madrid. En concreto, el presentador no debe decir ninguna palabra relacionada con la capital. Si lo hace, Dani Mateo será el encargado de castigarle con una descarga eléctrica.

Lo que no se esperaba el presentador es que Sandra Sabatés también le dé descargas eléctricas. "Me estás dando miedo, me contestas al arranque del programa... ahora mismo eres como Rocío Monasterio, te creces atacando a los más débiles", afirmaba Wyoming. Puedes ver la divertida reacción de Sandra Sabatés en el vídeo.