"La prima suba, la prima baje, yo hago todos los días lo mismo"

EL INTERMEDIO SUMMER TIME | ENCUESTA EN VALLECAS

'El Intermedio Summer Time' recuerda un reportaje del programa que intentaba demostrar cómo dependiendo de dónde se pregunte, las respuestas varían. Un programa de la derecha mediática hacía una encuesta en la calle Serrano preguntando sobre las promesas de Rajoy y, por ello, 'El Intermedio' realizaba la misma cuestión en otro sitio: Vallecas, un barrio obrero donde no están muy contentos con el trabajo del presidente. Pero siempre hay excepciones, y el programa no oculta opiniones contrarias. Así, una persona defiende al Gobierno por estar cumpliendo con su programa electoral aunque él no lo nota porque asegura vender "pañuelos en el metro igual".