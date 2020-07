El Intermedio echa el cierre con el inicio del verano a su temporada más atípica. Y es que el programa, al igual que el resto del mundo, ha tenido que adaptarse a la realidad de una pandemia que ha dejado miles de muertos y que ha obligado a mantener unas estrictas medidas de higiene y de seguridad. Por eso, con el decreto del estado de alarma en marzo, el programa tuvo que abandonar el plató.

Sin su mítico plató, el programa perdía una de sus señas de identidad, algo que el equipo, con gran esfuerzo y trabajo, supo suplir con divertidos momentos y llamativas entrevistas. Y es que, además de las apariciones de El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Andrea Ropero, Dani Mateo y Thais Villas, a través de videollamadas desde sus respectivas casas, también colaboraron con el programa diferentes artistas como Estopa, que dejó sin palabras a Wyoming al realizarle una inesperada pregunta sobre Aznar en la nueva sección, 'Tú en tu casa y yo en la mía'.

Pero el programa, antes y después de confinamiento, también vivió grandes momentos en su plató. Recordamos los diez mejores vídeos de El Intermedio en este año 2020 tan convulso.

Wyoming responde a los insultos en redes

El presentador de El Intermedio leyó los insultos recibidos en redes sociales como "Pijoprogre, me voy a hacer un collar con tus putas tripas" e instó a aquellos que le critican a seguir haciéndolo: "Podéis insultarme todo lo que queráis, tenéis libertad absoluta".

Así defiende una joven de un barrio rico los sueldos bajos

Thais Villas se trasladó desde El Intermedio a un barrio rico y otro obrero para descubrir cómo ha afectado a sus vecinos la subida del salario mínimo interprofesional. Sin duda, una de las intervenciones que más llamó la atención a la reportera fue la explicación de una joven sobre por qué existen salarios bajos. "La gente quiere trabajar poco y ganar mucho, en esta vida hay que esforzarse más", explicó la joven en este vídeo.

Tenso momento de Andrea Ropero con Vox

"Estoy bastante más en forma que usted": así contestó Andrea Ropero a Santiago Abascal cuando éste se reía del tenso momento que estaba sufriendo la periodista al intentar hablar con el líder de Vox mientras la comitiva del partido la empujaba. "No me empuje porque me va a tirar", advirtió la periodista.

Rotunda respuesta de Sandra Sabatés a Vox, PP y Ciudadanos

"El lema 'sola y borracha' solo reivindica que las mujeres queremos andar por la calle sin correr el riesgo de ser agredidas sexualmente, es decir, tener los mismos derechos que un hombre cuando sale a la calle": respondió tajante Sandra Sabatés desde el pico de la mesa de El Intermedio, en donde lanzó un mensaje feminista: "Sola o acompañada, sobria o borracha, quiero llegar a casa".

El momento más surrealista en el barrio de Salamanca

Dani Mateo analizó la polémica cacerolada de "estos amantes de la libertad y de saltarse las normas" en el barrio de Salamanca contra el Gobierno durante la desescalada del confinamiento por el coronavirus. Incluso, el presentador enseñó uno de los detalles más surrealistas: un hombre atizando a una señal de tráfico.

El impactante vídeo que enfada a Wyoming

El hombre golpeando la señal de tráfico no fue la única imagen que dejó alucinado a los colaboradores de El Intermedio. Wyoming no pudo evitar indignarse con el vídeo en el que algunos "patriotas" protestan con la bandera de España "sin dignarse" a mirar a una señora que busca en la basura.

La divertida reacción de un concejal de IU al escuchar a Vox

De los creadores de "a los niños no se les tiene que enseñar juegos eróticos" y "suspenden exámenes para enseñarles cómo masturbarse", Dani Mateo presentó otro 'hit' de Vox. Esta vez, lo protagonizó la concejala de Alhama de Murcia Carolina Martínez, quien afirmó que "la libertad de cátedra es para los catedráticos". Recordamos en este vídeo la divertida reacción de un concejal de IU al escuchar este argumento del partido de Santiago Abascal.

El Intermedio mejor el patriótico vídeo de Vox contra el Gobierno

Pero los momentazos de Vox en esta temporada de El Intermedio no quedaron ahí. Y es que el partido animó a los españoles a protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez a través de un "patriótico vídeo" que El Gran Wyoming quiso mejorar. Para el presentador de El Intermedio el vídeo de Vox tenía "un mensaje muy nacionalista y rancio", por eso, decidió ajustarlo más a la realidad añadiendo a Bertín Osborne y Julio Iglesias.

El eufórico mensaje de Revilla sobre Cantabria

Tampoco podía faltar en este repaso uno de los políticos más carismáticos de España: Miguel Ángel Revilla. Y es que El Gran Wyoming analizó en este vídeo la euforia con la que el presidente de Cantabria hablaba de su tierra: "Nos hemos enfrentado a bárbaros y árabes".

Álvarez de Toledo: "El Congreso no se cierra ni en guerra"

"El Congreso no se cierra ni en una guerra": estas palabras de la portavoz del Partido Popular en las que defendía seguir manteniendo abierto el Congreso de los Diputados en plena pandemia del coronavirus dejaron alucinado a Wyoming, quien afirmó que "españoles muy españoles y mucho españoles" estaban "intentando sacar rédito político de la mayor crisis sanitaria que España ha tenido en décadas".