Wyoming se 'cuela' en la casa del escritor Juan José Millás para conocer cómo esta llevando el confinamiento y la crisis del COVID-19. Millás apunta que su rutina actual no es diferente a la que tenía antes del encierro, algo en lo que coincide con otros escritores. Además, en este tiempo, afirma que ha terminado de escribir un libro.

"He tenido también alegrías personales muy grandes en este confinamiento. Estoy como un niño con zapatos nuevos con el libro, pero no puedo enseñar esos zapatos a nadie. Espero que cuando saque el libro me entreviste Thais Villas y volvamos a las viejas costumbres", explica Millás.

El escritor, un hipocondríaco confeso, está convencido de que ha pasado el COVID-19 y tiene anticuerpos. "He tenido muchas enfermedades imaginarias y ya sé distinguir un ataque de pánico o angustia de un infarto. El año pasado tuve un catarro por esta época, de tenerlo ahora pensaría que es coronavirus", confiesa el autor.

Preguntado por la situación política actual, en plena crisis del COVID-19, Millás asegura que "hay una mediocridad dominante y no hay un líder". "Un líder sería capaz de sentarse y decir que 'esto nos afecta a todos'. ¿Cómo es posible que haya políticos que digan que fijar un precio máximo para las mascarillas atenta contra el libre mercado?", añade el escritor.