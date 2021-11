El aviso que lanzó el Gobierno de Austria sobre la posibilidad de un gran apagón en la Unión Europea han causado alarma en la población, ¿estamos preparados para vivir en condiciones extremas? El Intermedio sale a a la calle para descubrirlo.

"Me bebería todo, yo creo que hasta al orina si me viera muy desesperada y me comería todo lo que viese", señala una mujer mientras que un hombre afirma que "cuando el hambre llega el ser humano no sabe hasta dónde puede llegar": "En mi pueblo hacían meriendas de gatos, la gente se juntaba y se comía un gatito, eso sí, decían que era conejo". Puedes ver todas las respuestas en el vídeo principal de esta noticia.

El plató de El Intermedio se va a negro

"Españoles, el Gobierno de Austria está preparando a su población para un posible apagón en toda Europa", explica Dani Mateo, que realiza un simulacro en el plató de El Intermedio que puedes ver en este vídeo.