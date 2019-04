El Gobierno hace paralelismo con la oruga del pino para tranquilizar sobre la corrupción: "A otra cosa mariposa"

CAMPAÑA PARA ECHAR BALONES FUERA

La nueva campaña del 'Gobierno de España' para tranquilizar a la población sobre la corrupción hace paralelismo con la oruga procesionaria del pino, "más conocida como esa oruga de la que usted me habla". "Se trata de casos aislados que no representan a la totalidad de la especie. Ante un nuevo caso no lo toque, haga como nosotros e ignórelo", reza el anuncio.