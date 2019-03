Antonio Esteva: “Mufasa ha intentado colocar mercancía al agente”

RETRANSMISIÓN DE LOS 100 METROS MANTA

‘The very best of El Intermedio’ recuerda la segunda jornada de los Juegos Olímpicos Low Cost, con el periodista Antonio Esteva retransmitiendo en directo desde el Relaxing Cup Stadium. Una cita ineludible para los amantes del deporte y del cine con los 100 metros manta con Tyron Mufasa, Usain Zazú, Mutombo Matata y Asafa Vidal que competían para convertirse en el mejor velocista. Los agentes del orden sirvieron como motivación y dieron comienzo a la carrera.