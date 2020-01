"Amados compatriotas, no podemos permitir que esos canadienses nos quiten la fama de conquistadores", destaca Wyoming en El Intermedio. Por eso, el presentador manda un mensaje a los españoles:

"Demostremos al mundo que nuestros genes son los de Hernán Cortés y Antonio Banderas. Para eso, solo veo una manera de recuperar nuestro prestigio internacional, ¡que Pedro Sáchez se deje barba!".

Por eso, El Intermedio inicia una campaña institucional para que nuestro presidente se convierta en el más guapo de los líderes mundiales. Y es que a Pedro Sánchez le ha costado mucho llegar al Gobierno y ahora no puede conformarse con ser presidente, ¡tiene que ser el mas sexy!

El Intermedio no piensa descansar hasta que Sánchez diga a las maquinillas "no es no" y se deje barba. "A partir de ahora presionaremos todos lo que haga falta", destaca Wyoming con la campaña "Ahora Gobierno, ahora barba": "Españoles vuestra nación os necesita, ¡tenemos que conseguir que Pedro Sánchez se deje barba!".

Así que únete a la campaña de El Intermedio, comparte este vídeo con el hashtag #Ahorabarba y convence a Sánchez de que se convierta en el líder más sexy.

Otros momentos destacados

En el programa, también se ha hablado del vídeo de Iván Espinosa de los Monteros que demuestra que el Gobierno de Sánchez "le ha lavado el cerebro" a Vox. Y es que el político del partido de extremaderecha emplea ahora un tono mucho "más conciliador".

Además, Iván Lagarto se ha encargado de crear un divertido hit, 'Un Gobierno de acción'. Con este temazo, Pedro Sánchez pretende ponerse "manos a la obra" y manda un claro mensaje: el nuevo Ejecutivo será "un Gobierno de acción, que no pierda el tiempo".