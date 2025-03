"La mayoría del país está avergonzado": Guillermo Fesser, sobre cómo valoran en EEUU la reunión entre Trump y Zelenski

El pasado viernes, Donald Trump y Volodímir O. Zelenski se reunieron en la Casa Blanca. En encuentro estuvo plagado de muchos momentos de tensión y, además, el presidente estadounidense no dudó en levantar la voz o humillar al mandatario ucraniano. El corresponsal Guillermo Fesser expone que en Estados Unidos, tras la reunión, "la mayoría están avergonzados, excepto pelotas cobardes".

"La mayoría del país está avergonzado", añade, "y cada vez somos más los que sospechamos que Macron, en realidad, vino a la Casa Blanca a pedir que EEUU le devolviera a Francia la Estatua de la Libertad". El periodista cuenta que J.D. Vance, el vicepresidente, tuvo "que salir por piernas" de su retiro en Vermont con gritos de "traidor, traidor". Dick Cheney, por su parte, dijo que "la historia recordará el día en que el presidente de EEUU abandonó todos los principios que nosotros defendemos".

Por su parte, el presidente ha pasado "el fin de semana jugando al golf en Mar-a-Lago", expone Fesser. El presidente, además, ha publicado en su red social que Zelenski "no quiere la paz, que está perdiendo la paciencia y que América no va a aguantarle mucho tiempo". "Trump, como buen bully, solo ve ganadores y perdedores, y no entiende que EEUU pueda estar en Ucrania para defender unos principios de dignidad y no para hacer un negocio", afirma, tajante, Fesser. "La emboscada a Zelenski está clarísima", concluye el corresponsal.