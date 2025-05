María Méndez, filóloga, explica a Thais Villas cuál es el insulto favorito de las nuevas generaciones

María Méndez es una filóloga e investigadora que se ha especializado en el insulto en lengua castellana. Sus investigaciones la han llevado a publicar 'No me gustas cómo hablas (o más bien no me gustas tú)', un libro en el critica la discriminación lingüística a través, entre otras cosas, del insulto. Thais Villas tiene la oportunidad de charlar con ella sobre su campo de estudio.

La reportera no se corta y comienza su entrevista con insultos ya que, como van a hablar sobre ellos, pueden empezar así. "Muy bien, lurpia", responde María, que vendría a significar mala pécora. Villas pregunta porqué ha escogido investigar los insultos. Méndez explica que al insultar lo hacemos con algo que creemos que es malo. "Analizar los insultos nos muestra mucho sobre cómo piensa la gente", expone.

La escritora considera que España cuenta con muchos insultos. "Muchas culturas no se dicen los insultos o los dicen en otro idioma para no perder su imagen publica", explica. "Se asocia la elegancia a un tipo de lengua, de circunstancia, código y, cuando queremos ser vulgares, nos vamos a otro idioma", añade.

Méndez señala que, por ejemplo, en función del sexo la manera de insultar también cambia. Los hombres suelen decir más payaso mientras que las mujeres usan idiota. Estas diferencias también se pueden ver en función de la edad. "Cuando dices cabrón estás talludito", expone María.

La investigadora cuenta a Thais qué insultos suelen usar las nuevas generaciones. Méndez explica que sus estudiantes utilizan 'NPC'. Este concepto viene de los videojuegos y significa 'Non-Player Character' "que es algo así como un jugador o personaje del videojuego que es anodino".