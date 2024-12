'María Jesús Montero', sobre la cuestión de confianza que pide Junts: "Que se vayan a la 'Isla de las Tentaciones'"

'María Jesús Montero' visita el plató de El Intermedio para hacer balance de la situación política en España, especialmente en torno a las negociaciones de los presupuestos generales del Estado. "Estoy fenomenal con todos los grupos llegando a acuerdos y pactos… Verán ustedes que no es cosa fácil, pero estamos avanzando en confianza, que es de lo que se trata", señala la 'ministra'.

Sin embargo, el reciente pacto entre Junts y el Partido Popular ha complicado aún más las cosas para los presupuestos, algo que no tiene a 'Montero' muy contenta. "¿Qué pinza ni qué pinza? Aquí la única pinza que hay es la que se les ha ido a ellos. A mí no me ha escocido nada; Junts sigue siendo un socio fiable", asegura con firmeza.

No obstante, bromea sobre una posibilidad que espera evitar: encontrarse algún día con Bizarrap. "Si no, les haría una cancioncita a los de Junts bajo el nombre de sesión 155".

La 'ministra' también abordó la cuestión de confianza que exige Junts, una petición que no le termina de convencer. "Si quieren poner a prueba la confianza, que se vayan a la 'Isla de las Tentaciones'", dice con humor, asegurando que no entiende cómo desde el partido catalán pueden desconfiar de Pedro Sánchez.

Para 'Montero', Sánchez es tan "fiable como un coche alemán o como un preservativo. O mejor aún, como un coche alemán de látex". Pese a los retos y las tensiones, la 'ministra' se muestra optimista respecto a la aprobación de los presupuestos. "Están como Mariah Carey, a puntito de salir", concluye con una sonrisa.