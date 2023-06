Este sábado se hace el acto homenaje por el Día de las Fuerzas Armadas en Granada y Motril y 'Margarita Robles' (Cristina Gallego) se está encargando de arengar a las masas y tropas para que todo vaya bien. Pero también de adecentar la Plaza de Colón de Madrid y, para ello, llama a la Moncloa para que pongan una bandera "un poco más grande", concretamente "del tamaño de España".

"Estamos en la víspera del Día de las Fuerzas Armadas y no veo mucha expectación", comenta, y se pregunta "dónde está la gente arengando a nuestras topas". Es por eso que se pone en marcha, con cartel en mano, para reclutar a gente con el eslogan 'I want you en las Fuerzas Armadas': "Necesitamos patriotas que defiendan España. La armada, la armada es cojonuda, como la armada no hay ninguna". Y gracias a esta cancioncilla la 'ministra de Defensa' consigue sumar a un grupo de mujeres que por allí paseaban.

Además, en el vídeo principal de la noticia 'Margarita Robles' entrena con dos morenazos y tira granadas para celebrar esta jornada como si fueran Las Fallas, a pesar de los resultados tan diferentes que obtiene.