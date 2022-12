BÁRCENAS VUELVE Y EL INTERMEDIO LO CELEBRA: "NOS LO HA DADO TODO"

Wyoming ha celebrado la vuelta de Bárcenas a la actualidad con su 'pseudodeclaración' en la comisión de la caja B del PP y lo ha hecho con una fiesta en su honor: "¡Be strong!". Además el público se ha animado gracias a la animación del presentador: "¡Clap your hands and say yeah!".