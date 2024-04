'Koldo García', imitado por Raúl Pérez, reconoce haber estado "un poco gruñón" en El Intermedio y decide cantar una canción para demostrar a El Gran Wyoming que es una persona sensible.

"Fui a la comisión a no declarar, pero un senador a mí me acusó. ¡Yo me cago en tó!", señala, y añade: Qué mal me sentó que los del PP me llamen ladrón. ¡Toma collejón! Vaya bestia soy".

"Ya lo dije ayer, yo quise ayudar", asegura, y plantea: "¿Qué problema hay si de paso me llevo un pastizal?". Este dice estar de "de bajón" y no poder más y advierte: "Si me hacen hablar, se van a cagar".