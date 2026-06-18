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'Hablando se enciende la gente'

Un jubilado estalla y afirma que "Zapatero ha ido a por todas": "Con su carita y sus risas parece que no hace nada"

Thais Villas sale a la calle con 'Hablando se enciende la gente' para abrir debate con los ciudadanos sobre la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Un jubilado estalla y afirma que "Zapatero ha ido a por todas": "Con su carita y sus risas parece que no hace nada"

Thais Villas sale a la calle en El Intermedio para hablar con los ciudadanos en 'Hablando se enciende la gente' sobre el caso de Plus Ultra y la investigación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. "¿Ha cambiado su opinión sobre Zapatero tras esta investigación?", pregunta la reportera a los ciudadanos, que responden en el vídeo principal de esta noticia.

"Yo lo tengo en duda un poco", asegura una mujer, que destaca que "las cosas hay que demostrarlas, pero que si ha hecho algo lo suyo es que lo pague como cualquier otro". Por su parte, un hombre lamenta que "si se demuestra que lo ha hecho, se caerá un mito gordísimo". A lo que una mujer recuerda que "hizo cosas buenas, como todos, pero se le reconocen muy pocas y ahora salen las joyas".

Por otro lado, un señor critica que "Zapatero ha ido a por todas": "En Plus Ultra, en lo otro... con su carita, sus risas y todo eso parece que no hace nada". "Le digo a usted que si esto lo hace el PP está todo el mundo en la calle, y ahora están callados".

"Pero si el PP está haciendo un montón de cosas", recuerda una mujer al hombre, quien insiste: "Pedro Sánchez los tiene todos a uno, los tiene como a las ovejas". "Entre los dos han hundido al PSOE", afirma otro hombre a la mujer, que pregunta: "¿Y quién ha hundido al PP?, ¿nadie?, han cometido los mismos robos".

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