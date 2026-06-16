Una señora defiende la inocencia de Zapatero frente a Thais Villas: "Que vayan abriendo las cajas fuertes de todos"

La reportera genera un debate en la calle tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Descubre qué piensan sobre el expresidente socialista los ciudadanos en el vídeo principal.

Thais Villas vuelve a salir a la calle para plantear uno de sus debates en 'Hablando se enciende la gente'. En esta ocasión, quiere saber qué opinan los ciudadanos sobre uno tema de rabiosa actualidad: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

La primera pregunta que plantea la reportera es si creen que el expresidente socialista es inocente. Una mujer señala que ella, hasta que no se demuestre lo contrario, cree en su inocencia. "Correcto", añade un hombre. "No hay pruebas", se suma otra mujer.

"A mí me parece que es inocente", afirma, otra señora, mirando a cámara, "hay muchos peores que Zapatero, que vayan abriendo las cajas fuertes de todos". Un chico, por su parte, comenta que, penalmente, no lo sabe, pero considera que el expresidente socialista, siendo "el faro moral de la izquierda, no puede hacer eso". "Si queda condenado, o no, es secundario, el problema es que lo que representa se lo ha cargado", reflexiona.

Un señor, por su parte, cree que Zapatero tenía esas joyas escondidas desde hace varios años "y las han sacado ahora". "A todos les han regalado cosas", expone una mujer. "Sí, pero ¿si Aznar lo tuviera pasaría algo?", plantea un chico, "No, es un señor millonario que ha ganado dinero después de la presidencia, pero Zapatero representa el faro de la izquierda, no puedes hacer eso".

"No tiene nada que ver", replica una mujer, "si uno puede recibir porque es de la derecha y gana más, y el de la izquierda no puede... no hay faro de la moral, no hay faro de la moral ni hay nada". "Siendo él de la izquierda, no confiaría en él porque, además, son personas de la moral, para el pueblo, para el trabajador... se les ve el plumero", expone otro hombre.

"¿La derecha no ha cometido ningún error ni ha hecho nada?", replica una mujer. "Pues ahí estamos", afirma. "Mire lo que ha pasado con las mascarillas con el PP", añade otra mujer, "con la señora Ayuso y su novio".

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