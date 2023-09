"La compra es muy barata comparada a otros países, el transporte público está tirado, puedes irte a comer a cualquier restaurante económico con buen servicio y comida. No veo el gran problema", afirmó una joven de barrio rico a Thais Villas sobre cómo podría apañarse con 950 euros al mes: "Hay que ser más ecológico, andar y mirar por la ecología del país".

Incluso, la joven, que contó que tiene tres restaurantes, señaló que "la gente quiere trabajar poco y cobrar mucho, hay que esforzarse bien": "Cuando eres joven ganas menos y con el progreso vas ganando más. Si llegas a los 50 y tienes un sueldo bajo es porque a lo mejor no te has esforzado lo suficiente para llegar a ese buen trabajo con beneficios". En cambio, desde el barrio obrero no lo veían así y defendieron la subida del salario mínimo interprofesional por encima de los 950 euros.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.