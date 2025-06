Joseph Stiglitz habla de las protestas de Los Ángeles y la posición de Trump: "Ha enviado tropas, no se va a detener"

En este vídeo de El Intermedio, Andrea Ropero charla con el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, sobre la ruptura entre Donald Trump y Elon Musk y también sobre los recientes disturbios en Los Ángeles.

Stiglitz asegura que "era inevitable que dos personalidades con egos tan grandes entrasen en conflictos". El economista sitúa el origen del enfrentamiento en "la llamada ley de reconciliación presupuestaria", aunque matiza que "el choque por esto no sea más que una excusa. Es posible que simplemente estén buscando un motivo para enfrentarse, como dos niños".

Sobre las protestas que han tenido lugar en Los Ángeles, Stiglitz se muestra contundente en su crítica al expresidente estadounidense: "Me preocupa profundamente que (Trump) no respeta los límites". Y añade: "Ha enviado tropas, violando los principios fundamentales del Estado de derecho. No se va a detener".

Por último, el economista reflexiona sobre el carácter del exmandatario y su relación con el poder: califica a Donald Trump como "una persona obstinada" y admite que no se imagina que deje "el poder voluntariamente" nunca.