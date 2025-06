Mª José Castañón, actriz ciega, pide que la gente los trate "con normalidad": "A veces tienen miedo a meter la pata"

'Bambalinas' es una agrupación teatral de Valladolid que ha representado la obra 'Luces de Bohemia', de Valle-Inclán, dentro de la Bienal de Teatro de la ONCE. Inés Rodríguez se ha desplazado hasta el teatro para poder conocer a este grupo y, además, ha tenido la oportunidad de hablar con Narciso Valdeolivas y Mª José Castañón, dos de sus actores.

María José le cuenta a la reportera que ella siempre había tenido interés en el teatro pero, se animó a apuntarse al jubilarse. "No pensé que me iba a gustar tanto, me enganchó", explica. Narciso comparte con Rodríguez qué es lo que menos le gusta en el teatro: "Los personajes que a veces me obliga Félix, el director". "Eso de que haga de marqués, de ministro...", añade. "Te pega mucho", responde Inés, "Narciso es nombre de persona super importante". "Pero, no tengo el talonario, mujer", responde el actor, entre risas.

Rodríguez se interesa por saber cómo se aprenden los guiones. En su caso, al ser ciegos de nacimiento, saben leer braille desde pequeños y así aprenden sus guiones. "Hay personas que no han llegado a aprenderlo y lo hacen con una grabadora o a través del ordenador", explica María José. "Hay mucho desconocimiento en el público general de cómo es la vida nuestra de cada día", añade la actriz, "hay mucha desinformación".

La actriz cuenta que, en ocasiones, se enfrentan a preguntas que para ellos son raras. "Estamos hartos de hacerlo y vivirlo pero, claro, la gente no lo sabe", añade Castañón. "A veces la gente tiene miedo a meter la pata y, lo más lógico, es que nos traten con normalidad", reflexiona María José.