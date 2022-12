Uno de los temas protagonistas de la actualidad es el juicio del 'procés' y todo lo que rodea al independentismo y sus políticos, la falta de apoyo a los Presupuestos y la convocatoria de elecciones. Por ello, Santi Villas ha salido a la calle con un equipo de El Intermedio para comprobar cuánto saben los españoles sobre este tema.

"Si no me equivoco, ha habido movida con los Presupuestos", señala una mujer al ser preguntada por la actualidad política. "Las elecciones se han adelantado porque no conseguía consenso para los Presupuestos", asegura un joven.

Por otro lado, una de las entrevistadas explica que no sabe "qué se está juzgando en el juicio del 'procés'" porque no está "metida en esto". "No me he enterado de que ha habido un referéndum", añade.

Además, un joven declara que no sabe "si están siendo juzgados, pero me suena todo a chino". Y cuando Santi Villas le pregunta por "los Jordis" dice: "Supongo que habrán sido dos personas que se llaman igual y la han liado parda. No me puedes hacer estas preguntas, que soy bailarín".

Entonces, el colaborador de El Intermedio intenta darle una pista para que averigüe quiénes son los Jordis, "uno es Jordi Sanchez y ¿el otro?", a lo que el joven contesta: "Jordi Cruz".

