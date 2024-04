Isma Juárez acude a los Premios Laureus, donde pasan por la alfombra roja personalidades tan destacadas del mundo del deporte como Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Usain Bolt, Garbiñe Muguruza o Novak Djokovic. Allí, además, el reportero de El Intermedio charla con políticos como José Luis Martínez-Almeida, quien le reprocha no haberle visto en su boda. "¿Qué tal fue su luna de miel?", pregunta el reportero, a lo que el alcalde responde: "¡No te vi en la boda!".

Cuando Isma Juárez le recuerda que sí fue a la iglesia, el alcalde de Madrid le especifica que se refería a la celebración. El reportero, sorprendido, le explica que no le dejaron entrar. "No lo intentaste", afirma Almeida. Además, le indica que su hermana no le dio ningún regalo de su parte. Puedes ver el divertido momento entre ambos en el vídeo principal de esta noticia, donde Isma Juárez también intenta hablar con Isabel Díaz Ayuso, pero sin tanto éxito.

"Señora Ayuso, ¿practica usted algún deporte?", pregunta Isma Juárez a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que insiste: "¿Considera que el pique con Sánchez es lanzamiento de dardos?". Un momentazo que desata las risas de los presentes.