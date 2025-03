Isma Juárez alucina con un robot en el Mobile World Congress: "Teníamos un presidente que corría así: Rajoy"

En su sección 'Futuro de locos', Isma Juárez vuelve un año después al Mobile World Congress, una de las ferias de tecnología más importantes del mundo. Allí se ha encontrado con una robot que, según él, "está muy enfadada": "He visto tantas veces esa cara en mi madre cuando he llegado tarde a casa", comenta.

También ha podido ver el primer teléfono móvil con tres pantallas del mundo. "¿Alguna vez has dicho 'ojalá mi móvil de una pantalla tuviera tres pantallas?", le pregunta Isma a su responsable, que le responde con un "no". "Me estás vendiendo un móvil a tres pantallas y lo estás cerrando para hacer un selfie", apunta el reportero.

Además, ha puesto a prueba un teléfono irrompible, que lanza contra una canasta, mete en una lavadora y hasta hace un mate con él. En el caso de un perro robot que "tiene pedigrí", coge los mandos y lo pone a hacer twerking: "¿Cuánto miedo estás teniendo en este momento?", le pregunta al vendedor, que le contesta que, si lo rompe, "lo que tendrías que pagar, no sé si se arruina la cadena".

Por último, conoce a otro robot que incluso "flipa" a los asiáticos "que lo han visto todo". Su responsable le muestra que puede correr, aunque a una velocidad menos de lo esperado: "Solíamos tener a un presidente del Gobierno que corría así: Mariano Rajoy", reacciona.