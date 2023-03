Thais Villas entrevista para su sección 'Ok, Boomer' a la rapera Bewis de la Rosa, que es la creadora y máximo exponente del llamado rap rural, un concepto que aúna versos recitados y vida campestre: "Es el costumbrismo, pero revisado", explica la artista.

Pero, además, ha reinventado el formato de su disco para que se acuerden de ella "todo el puto día", ya que es "un vinilo hecho con papel de semillas"; y el merchandising: "Me apetecía hacer algo diferente, no quería hacer camisetas o cosas que ya están hechas porque luego la gente se las pone para dormir. Así que, para que se las pongan para dormir, hago bragas", explica la rapera, algo que sorprende y alucina a Thais Villas, que no puede evitar reaccionar al verlas: "Bragas sobaqueras. Qué alegría, de verdad. No tengo ninguna. Me has hecho un grandísimo favor porque ya estoy en edad de utilizarla", ironiza la colaboradora del programa.

Puedes ver la entrevista al completo a Bewis de la Rosa en el vídeo principal de la noticia.