Isma Juárez visita Animal Rescue, una fundación que se encarga de rescatar animales abandonados o sin hogar. Como explica uno de sus miembros, Fran Díaz, el objetivo final es "cuidarles hasta que encuentran una familia".

En el vídeo sobre estas líneas, Isma Juárez pone a prueba su miedo a los animales rodeándose de perros y, sobre todo, metiéndose en un chenil con 'Tanque', un can de 75 kilos: "No me va a arrancar la mano", pregunta el reportero a una de las responsables de la fundación, que le asegura que "te va a comer a besos".

"¡Viene a huevo!", apunta Isma mientras el perro le 'saluda' olisqueando su entrepierna y se anima cada vez más intentando lamer al reportero. "Le voy a hacer la cobra", comenta Juárez mientras 'Tanque' consigue 'arrinconarlo': "Ya me ha metido en la esquina".