Thais Villas vuelve a El Intermedio con una nueva entrega de su sección 'Ok Boomer'. En esta ocasión, tiene la oportunidad de charlar con Inés Rodríguez, que logró hacerse viral en redes sociales debido a un vídeo en el que pedía que no la llamaran "campeona". La joven tiene parálisis cerebral infantil y, a través de su perfil de TikTok, con mucho humor, muestra su día a día.

Inés explica a Thais que el día que subió el vídeo que se hizo viral había ido con una amiga a una tienda a comprar. Estando en la cola para pagar, vino una dependienta y comenzó a decir que era una campeona, que era un ejemplo a seguir y que "la gente normal nos quejamos por todo". "Pero, ¿qué es ser normal?", se pregunta la joven.

Para ella, el enfoque de la sociedad con las personas con discapacidad es erróneo, se las infantiliza y, además, muchas se toman la libertad de comentar con ellos su situación. "Es el hecho de que una de mis 'taritas' se vea no te da derecho a comentarla conmigo como yo no comento contigo las tuyas, porque las tuyas no se ven", expone. "A mí me gustaría que se nos trate como a cualquiera", añade.

Algo muy característico de sus vídeos es su sentido del humor. Inés cuenta que intenta ser "todo lo payasa que puedo". "Me lo paso muy bien yo conmigo misma y si hago reír a alguien pues, eso que me llevo. El día a día a veces se hace complicado y sin el humor, pues, es todo más triste", le cuenta a la reportera. "Teniendo que vivir lo mismo, ¿por qué lo ibas a hacer llorando en vez de riéndote de tus problemas?", concluye.