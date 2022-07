Cristina Gallego se convertía en una Isabel Díaz Ayuso a punto de partir para la presentación del libro de Mariano Rajoy, hasta que se percataba de un detalle: "No lo entiendo, llevo ya dos páginas y no me ha mencionado todavía. Debe ser cosa de la censura del Gobierno comunista bolivariano". Sin embargo, su asistente Dani Mateo podía constatar poco después que el nombre de la líder del PP madrileño sólo salía dos veces "y para hablar de Vox".

Ante esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid no solo se negaba a asistir a la presentación, sino que decidía mandar una carta a Rajoy "que la moción de censura le va a parecer una fiesta de cumpleaños". "Estimado señor traidor...", comienza la misiva de una Ayuso indignada y decidida a reescribir el libro del expresidente. Puedes ver cómo sigue en el vídeo sobre estas líneas.