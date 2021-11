¿Está la humanidad al borde de su extinción? ¿Es el fin del mundo? Así parece creerlo Dani Mateo, que en El Intermedio ha repasado cuáles son las grandes catástrofes que están azotando al planeta -posteriores a la pandemia de COVID-19-. A destacar, la crisis de desabastecimiento, contra la que recomienda "pillar todo lo verde que se vea: calabacines, pepino, lechuga... o un portavoz de Vox"; o el colapso en el transporte marítimo o la falta de camioneros: "Y estáis locos si pensáis enviar algo por aire, ¿sabéis lo que hay que montar para pasar por la aduana un sobrecito de jamón ibérico?".

No obstante, Dani Mateo ha alertado: "Yo creo que no nos vamos a morir de hambre porque, como ya os contamos... ¡Antes nos moriremos de frío!". ¿Qué significa eso? "Sin comida, sin energía, sin Instagram para poner 'aquí, sufriendo'", ha señalado el presentador, que se ha preguntado "cómo vamos a vivir así". Ante toda esta coyuntura, Mateo ha pedido resignarse y aceptar esta situación: "El colapso va a llegar, y cuanto antes, mejor. Porque no quiero que el fin del mundo me pille robándole un hornillo a mi vecino para cocinarme unos gusanitos con sabor a barbacoa".