Nacho Cano prevé construir una pirámide de 30 metros de altura en un terreno del barrio madrileño de Hortaleza que le cedió el Ayuntamiento.

Alberto Serrano, el concejal de Ciudadanos de este distrito, ha explicado en el pleno cómo fue su reunión con el músico y compositor para este proyecto.

"Voy a la casa de Nacho Cano y digo 'esto tiene que ser una cámara oculta'. Y aparece un señor que sí parece ser él y me dice 'usted quién es'. Me llevan por una sucesión de habitaciones, me sientan y aparecen varias personas que me cuentan que Nacho viene a Hortaleza a perder dinero", ha explicado el edil. En otro momento del pleno, el concejal ha confesado que él es más de otro cantante. "Me viene Nacho Cano, yo soy más de Rosendo, pero qué voy a hacerle".

Tras escuchar estas declaraciones, Dani Mateo ha expresado en El Intermedio, tirando de ironía, "qué concurso público ni qué cauce legal, usted viene a mi casa a reunirse y luego le saco unas cervezas".

