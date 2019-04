Pereza, cansancio, balbuceo… los síntomas que demuestran que Mariano Rajoy sufre el Síndrome de la Modorra Permanente

TUVO UNA "CRISIS AGUDA ANTES DE LAS ELECCIONES"

Si Mariano Rajoy no quiere ir en persona a declarar a la Audiencia Nacional no es porque no se atreva a dar la cara es porque el presidente del Gobierno padece una extraña enfermedad: el S.M.P. Síndrome de la Modorra Permanente. Dani Mateo lo demuestra en El Intermedio con numerosas pruebas en las que se pueden ver sus síntomas.