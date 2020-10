Isabel Díaz Ayuso no se arruga ante nadie ni ante nada porque con su espíritu rebelde e inconformista no solo se atreve a alzar su voz contra el Gobierno, también para entonar una bella canción. Dani Mateo pide dejar de criticar a la presidenta de la Comunidad de Madrid que encarna todos los valores contestatarios y escuchar su canción para 'El Intermedio Records'.

"Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor", entona Ayuso en el hit. Dani Mateo no tiene más que reconocerle el éxito del tema y la interpretación: "Ella es rebelde porque el mundo le ha hecho así. Que pena que se vaya a cerrar el ocio nocturno de Madrid porque podría petarlo en los karaokes".