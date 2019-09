El PSOE ya se está preparando para las próximas elecciones del 10 de noviembre. Su lema el 28 de abril fue 'Haz que pase', un lema que parecía muy ilusionante, aunque, como apunta Dani Mateo, "quizás si hubiéramos sabido lo que ha pasado, no hubiéramos hecho nada".

El PSOE ha querido combatir el hastío que provoca la repetición electoral con otro lema que ya cuelga de la fachada de Ferraz: '¿Y ahora? Avanzar'.

"Hace un mes no, ahora sí eh", ha aquejado Dani Mateo que ha reconocido que el PSOE sabe cómo trasmitir ilusión: "Es a la política lo que Mr Wonderfull a las tazas". Aún así, Dani Mateo ha asegurado que si él fuera el PSOE iría algo más lejos porque, ¿y si hay que repetir una tercera vez las elecciones?

"A la tercera va la vencida", sería idóneo. Pero, ¿y si hay unas cuartas?: "Ya no repetimos más elecciones, te lo juro". "Puede haber una sexta, una séptima, una octava... si será por lemas", ha apuntado Dani Mateo, que ya ha ideado cómo sería la décima: "¿Cómo no te voy a querer, si has venido a votarnos por décima vez?".

Otros momentos destacados

Las repeticiones electorales que ha encadenado España desde 2015 no han salido gratis. Por eso, El Gran Wyoming y Sandra Sabatés han querido averiguar las escalofriantes cifras que suponen: hasta 540 millones de euros.

Con la concurrencia de Íñigo Errejón como candidato a presidente del Gobierno, El Gran Wyoming presenta 'Construye tu propio partido de izquierdas', el kit que necesita todo joven progresista.