Los programas electorales ya no interesan. La gente no tiene tiempo de leerlos, y por eso se centran en el lema de campaña.

Ahora hay que ser más conciso, y por eso, el PSOE, que "lo sabe", como ha apuntado Dani Mateo, ha presentado un eslogan con tan solo dos palabras: 'Ahora sí'.

Además, han lanzado el eslogan acompañado de un emotivo vídeo. "Hasta ahora era solo un ensayo, ahora sí, estas elecciones son las buenas", ha analizado Mateo, que ha añadido una pega al lema: es el mismo que utilizó Ciudadanos en las últimas elecciones de Andalucía.

También el lema es parecido al que utilizó José María Aznar en 1993: 'Ahora PP'. Por eso, Dani Mateo ha sentenciado con una reflexión: "¿Pero qué esperamos? Votamos tanto últimamente que lo raro sería que los partidos no se repitan. Se repiten elecciones, ¿por qué no se iban a repetir eslóganes? Los lemas son finitos, no como la paciencia de los españoles".

Otros momentos destacados

Dani Mateo también ha comentado cómo Albert Rivera ha hecho suyo un calificativo que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, le había acuñado en un mitin para burlarse de él: "Liberal ibérico". "Más que 'liberales ibéricos' podrían empezar a llamarse 'linces ibéricos', son prácticamente una especie en peligro de extinción", ha espetado el colaborador.

La polémica que ha generado la firma de Juanma Moreno en un documento con 35 medidas de Vox ha llegado a El Intermedio. El Gobierno de PP y Ciudadanos ha acordado las medidas de la formación de extrema derecha para que ésta de luz verde a sus presupuestos. El Gran Wyoming analiza en este vídeo cuáles son los puntos que más han dado que hablar de los acordados por las tres formaciones.