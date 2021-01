Dani Mateo cree que hay esperanza en el futuro, y es que dentro de muy poco los enfermeros de carne y hueso van a ser sustituidos por robots. La empresa hongkonesa Hanson Robotics tiene un plan que revolucionará nuestros hospitales: construir miles de robots para que cuiden a enfermos con coronavirus. Esto, dice Mateo, será "todo un alivio" para los sanitarios que evitarán exponerse al COVID-19.

Su modelo más avanzado es 'Sophia', un robot al que no le falta detalle. Tiene la apariencia de un humano, habla como un humano y da el mismo mal rollo que un sanitario cuando no te encuentra la vena para sacarte sangre. Por eso, Dani Mateo hace una recomendación a sus creadores: "Intenten que sus robots sanitarios no parezcan tan agresivos, y si no es posibles, mándalos al hospital Isabel Zendal de Madrid, así habrá algo que de más mal rollo que sus menús".

En otra ocasión, El Intermedio entrevistó a varios sanitarios que protagonizaron una protesta en la inauguración del Hospital Isabel Zendal por lo que consideran un "malgasto de dinero". Esto es lo que piensan sanitarios del hospital de pandemias de Ayuso.