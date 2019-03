El divertido análisis de Dani Mateo y Wyoming del viral del momento: la surrealista resurrección de la que todos hablan

El líder espiritual de una iglesia en Johannesburgo ha "resucitado" a un muerto ante el asombro de cientos de testigos. El religioso le hace levantarse del ataúd donde está metido, comienza a respirar e incluso llega a comer.

"Este pastor sudafricano no sólo nos ha demostrado que resucitar a un muerto es posible, sino que además lo ha hecho en tiempo récord, no ha habido que esperar hasta el tercer día. "Decidme que tenéis su teléfono porque después de ver el vídeo me he quedado muerto", asegura El Gran Wyoming , que se muestra un tanto escéptico.

"Hay algo que no me cuadra, el muerto estaba haciendo cosas que los muertos no acostumbran a hacer, como respirar o abrir los ojos. Sólo le queda irse de parranda", apunta Wyoming, a lo que Mateo responde que "son detallitos sin importancia". "Además, camina muy desorientado", lo cual para él es una prueba. Y Wyoming, critica la justificación: "No hace falta resucitar a nadie para ver esos andares, sólo tienes que acercarte a la puerta de un after a las ocho de la mañana".

"Sin duda este hombre ha resucitado, ha viajado del mundo de los muertos al mundo de los vivos", zanja Dani Mateo que explica que "su cara es por el 'jet lag'".

El vídeo, que se ha vuelto viral, ha suscitado numerosas críticas en todo el mundo, que "han llevado a las autoridades sudafricanas a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido", indica Mateo, y el presidente del país ha pedido más legislación para evitar este tipo de fraudes.