Aun quedan "súbditos de bien" para defender a Juan Carlos I, y esta vez no es un chat de militares, sino Díaz Ayuso. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid podría convertirse en la "presidenta del club de fans de Don Juan Carlos", como ha apostillado Dani Mateo.

"No es un ciudadano más, no es como ustedes. ¡Qué se van a creer!", ha espetado la presidenta en la Asamblea de Madrid. Unas palabras que han levantado una gran polvareda y que posteriormente han sido matizadas por el Consejero de Justicia de la comunidad. Sin embargo, no ha hecho más que "liarla más".